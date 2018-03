Ibrahimovic stanco dello United, pronto per l'avventura a Los Angeles

Zlatan Ibrahimovic è pronto a lasciare il Manchester United. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il tecnico dei Red Devils José Mourinho ha dato il suo ok per consentire all'attaccante svedese di liberarsi in anticipo dal contratto con il club che scadrà il prossimo 30 giugno. Sempre secondo la Bbc, l'addio di Ibra sarebbe «imminente». Non è ancora chiaro quale sarà la prossima squadra del 36enne di Malmoe anche se recentemente il suo nome è stato accostato ai Los Angeles Galaxy, che militano nella Major League Soccer statunitense.



Negli ultimi mesi sono circolate voci anche su un suo possibile ritorno nella nazionale svedese per giocare i Mondiali in Russia. Ibra si è trasferito dal Psg allo United nel 2016 e con la maglia dei Red Devils ha segnato 29 gol in 53 presenze. Il suo rendimento è drasticamente calato dopo l'infortunio al crociato dello scorso aprile che lo ha tenuto lontano dai campi per circa 7 mesi. Dopo avere rinnovato per un anno l'accordo con il club dell'Old Trafford la scorsa estate, Ibra è tornato in campo a novembre dopo il lungo stop e da allora ha collezionato solo 7 presenze e un gol. La sua ultima apparizione in Premier League risale al match dello scorso 26 dicembre contro il Burnley. «Pensiamo tutti che questa sia la sua ultima stagione al Manchester United. Un giocatore così straordinario, con una carriera come la sua, penso si sia guadagnato il diritto di scegliere la sua vita e il suo futuro», ha detto recentemente Mourinho parlando di Ibra e sottolineando che «solo quel terribile infortunio nel momento sbagliato ha interrotto un paio di stagioni fantastiche che avrebbe potuto e dovuto giocare con noi».

