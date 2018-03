Italia, Di Biagio riparte da Verratti e Jorginho

di Ugo Trani

Di Biagio riparte da Verratti e Jorginho. Stamattina il ct, dopo aver separato ieri pomeriggio i 2 centrocampisti nell'addestramento tattico e soprattutto nella partitella (11 contro 11) di fine seduta, li ha schierati insieme nel suo 4-3-3, confermando quanto annunciato già lunedì scorso. «Secondo me possono stare insieme». In più ha responsabilizzato soprattutto la mezzala del Psg che in azzurro ha spesso deluso.



CENTROCAMPO DI QUALITA'

Questa la formazione provata nell'esercitazioni del mattino: Buffon; Florenzi, Bonucci, Ogbonna, Spinazzola; Pellegrini (alternato con Parolo), Jorginho, Verratti; Candreva, Inmmobile e Verdi (Insigne precauzionalmente a riposo per un leggero attacco influenzale). Ogbonna, insomma, supera Rugani e si prepara ad affiancare Bonucci, come Spinazzola ora è davanti a Darmian per il ruolo di terzino e Candreva, a destra nel tridente, sembra avere più chance di Chiesa. L'unico ballottaggio, al momento, è quello tra Pellegrini e Parolo.



DOPPIO CONTRATTEMPO

Nel pomeriggio Di Biagio ha nuovamente diviso Verratti e Jorginho, mischiando anche i difensori centrali, cioè con Ogbonna e Ferrari da una parte e Rugani e Bonucci dall'altra. Insigne, martedì sera con qualche linea di febbre, è tornato in campo solo per il riscaldamento e non ha poi partecipato alla partitella: sulla fascia sinisstra, provato ancora Verdi, l'alternativa in caso di forfait. Chiesa, lieve affaticamento, ha invece lavorato a parte.

