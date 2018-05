Juventus, manichini del Napoli impiccati: scudetto delle polemiche

Uno «scherzo» che di divertente ha ben poco. Questo quanto visto in una immagine che gira in rete, tre manichini con le maglie del Napoli e le maschere di Pulcinella impiccati ad un ponte a Mondragone, in provincia di Caserta. A corredo dello sfottò anche uno striscione eloquente: «Avevano un sogno nel cuore», esposto proprio dopo la conquista del settimo scudetto della Juventus.



Juve, settima meraviglia: pari 0-0 a Roma, è ancora scudetto. Bianconeri campioni d'Italia, giallorossi in Champions



Lo scherzo, probabilmente di alcuni tifosi bianconeri, ricalca gli sfottò gravi visti più volte nella capitale tra tifosi romanisti e laziali ed ha indignato la comunità ed i tifosi del Napoli in rete. Di certo una manifestazione di tifo di cattivo gusto, in una serata che ha visto l'ennesimo trionfo juventino in campionato ed una scia di accuse e recriminazioni che non hanno aiutato a distendere il clima del calcio italiano.





