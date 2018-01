Liga, Coutinho: «Arrivando al Barcellona realizzo un sogno»

di Redazione Sport

«Arrivando al Barcellona realizzo un sogno». Queste le prime parole di Philippe Coutinho nel corso della conferenza stampa da giocatore blaugrana. Il 25enne attaccante brasiliano lascia il Liverpool per la ragguardevole cifra di 120 milioni di euro più 40 di bonus: «Ringrazio il presidente Bartomeu e tutti i dirigenti per lo sforzo fatto per portarmi qui -aggiunge Coutinho-. Sono davvero felice e spero di ripagare la fiducia in campo».



STOP DI 3 SETTIMANE

La foto di rito della firma che ritrae il presidente Josep Maria Bartomeu e Philippe Coutinho alle prese con il contratto ha ufficializzato l'arrivo del brasiliano al Barcellona. Al Liverpool va la cifra record di 160 milioni di euro. Visite mediche superate, ma il nuovo attaccante blaugrana sarà a disposizione di Ernesto Valverde non prima di tre settimane a causa di una lesione muscolare al retto anteriore della coscia destra. L'esordio di Coutinho con la nuova maglia è quindi previsto contro l'Alaves, sabato 27 gennaio.



ANCHE LA FAMIGLIA AL CAMP NOU

Dopo la firma il giocatore è sceso sul prato del Camp Nou per qualche palleggio e la presentazione ai tifosi, mentre la famiglia lo osservava dalla panchina. «Sono molto felice di essere qui, questo era il mio sogno. Spero di rispondere sul campo a tutte le aspettative» le prime parole di Coutinho subito dopo la firma del contratto. «Volevamo Coutinho dalla scorsa estate - ha aggiunto Bartomeu -. Philippe è stato felice di venire qui, era uno dei suoi obiettivi, e la sua pazienza è stata determinante. È una delle stelle del calcio mondiale e rimarrà qui per molti anni». Esattamente, fino al 2023.

