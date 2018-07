Lippi: «Avrei preferito che Buffon finisse la carriera alla Juventus»

«Ho parlato con Buffon tante volte negli ultimi 3-4 mesi, gli ho detto sempre 'decidi tu, non accettare consigli, fai di testa tuà. Lui si sente di giocare ancora. Mi sarebbe piaciuto che avesse chiuso la carriera nella Juventus. Ma è una cosa personale». Lo ha detto l'ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, a Radio Anch'Io Sport nel giorno in cui Gigi Buffon verrà presentato ufficialmente come nuovo portiere del Paris Saint Germain dopo 17 anni di Juventus. «Se lui si sente in grado di giocare, deve andare avanti. Però lui continuerà a giocare finché si sentirà il numero uno. Buffon e la Nazionale? Con la Nazionale penso che abbia finito. Certo, lui è una persona di grande fedeltà e innamorato della Nazionale, se viene l'influenza a cinque portieri sono sicuro che si metterebbe a disposizione, ma ha fatto questa scelta e la rispetterà», ha proseguito il ct.



«In questo momento, la Nazionale italiana ha un numero importante di giocatori di qualità, in tutti i ruoli. Abbiamo bravi giovani in tutti i reparti. Necessitano di un allenatore che abbia in mente un calcio equilibrato e propositivo, e Mancini è in grado di creare una squadra di questo tipo. Ha un metodo di lavoro che permette ai giocatori di divertirsi anche in allenamento. Sono fiducioso, abbiamo ottimi giovani ed un commissario tecnico esperto». Sono le parole dell'ex ct azzurro campione del mondo Marcello Lippi sulla nuova Italia di Roberto Mancini. «I nostri calciatori giocano tutti in squadre importanti in Serie A, si può costruire una Nazionale importante. Mancini può dare la svolta al nostro movimento. Abbiamo buona qualità e bravi giovani in ogni reparto, questi calciatori hanno bisogno di un allenatore che proponga un calcio sì equilibrato, ma anche propositivo e Mancini è l'ideale perché ha modi di lavoro in grado di coinvolgere tutti», ha aggiunto Lippi

