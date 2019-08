Liverpool-Chelsea, arbitro donna Frappart: «Noi come gli uomini, mai paura di sbagliare»

Un debutto, di quelli che resteranno nella storia. Liverpool-Chelsea affidata a un arbitro donna. «Abbiamo provato, per prime a noi stesse, che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non abbiamo paura di sbagliare, siamo pronte». Così Stephanie Frappart, il primo arbitro donna a dirigere una finale Uefa maschile, alla vigilia della Supercoppa Europea Liverpool-Chelsea. «La mia vita è cambiata e ora sono più popolare nel mondo - dice ancora l'arbitra francese -. Ho già debuttato in Ligue 1, quindi conosco le mie emozioni e so come gestirle: mi sono allenata anche per questo»



«La scelta di affidare la direzione di gara ad un'arbitra è intelligente ed apprezzabile. In Germania ho incontrato tanti arbitri donne. Sono sicuro che cercheremo tutti di aiutare Stéphanie Frappart per farle fare al meglio il suo lavoro, visto che avrà tanta pressione addosso. Io lo farò di sicuro altrimenti mia mamma mi sgriderà». Così l'allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, sulla principale novità della finale di Supercoppa col Chelsea domani a Istanbul. «È una scelta speciale per evento speciale - ha aggiunto Klopp in conferenza stampa - e spero che non sia l'ultima».



«La designazione della Frappart per questa sfida? Sono davvero onorato di far parte di questo momento storico, che anche per questo è molto atteso». Così l'allenatore del Chelsea Frankie Lampard sulla scelta dell'Uefa di un arbitro donna per la finale di Supercoppa europea di domani fra i Blues e il Liverpool.

