Mihajlovic, le figlie raccontano la sua malattia a Verissimo: «È un guerriero, lui dà la forza a noi»

Le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno parlato per la prima volta della malattia del padre. «È un guerriero, è lui che dà la forza a noi», hanno raccontato le due ragazze, nella puntata che andrà in onda sabato 14 settembre su Canale 5.



Mihajlovic di nuovo in ospedale per le cure: «Soddisfacente il primo ciclo di chemio»



Sinisa Mihajlovic ha annunciato di essersi ammalato di leucemia lo scorso 13 luglio, ma di non voler abbandonare il suo lavoro da allenatore delnonostante le pesanti cure in ospedale. «È stata una notizia che ci ha cambiato la vita - hanno raccontato Viktorija e Virginia - Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi».Virginia Mihajlovic ha ricordato con Silvia Toffanin il momento in cui ha appreso la notizia della malattia del padre Sinisa: «Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre. Ma in questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. È sempre lo stesso, si comporta come sempre»Viktorija, invece, non ha nascosto la paura provata quando ha scoperto tutto: «Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo ‘che mio papà si ammali’. Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina». Nonostante le cure, Sinisa si è presentato in panchina per le prime due giornate di Serie A del suo Bologna: «Sappiamo quanta passione ha per quello che fa. L’aveva promesso alla squadra e continuava a dirlo ai medici che per fortuna gli hanno dato il via libera. Non desiderava nient’altro, ha detto che avrebbe fatto anche un anno di ospedale pur di essere in campo per l’esordio stagionale».Le due giovani, ex concorrenti dell', hanno colto l'occasione per mandare anche un messaggio molto forte: «Volevamo ringraziare tutti perché abbiamo ricevuto un’ondata d’affetto e calore che ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo fatto anche amicizia in ospedale con ragazzi della nostra età e con bambini malati. È una malattia bruttissima, ma insieme riusciremo a farcela. Non arrendetevi mai».

© RIPRODUZIONE RISERVATA