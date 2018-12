Milan-Fiorentina, dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza

Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali hanno dimostrato preoccupanti passi indietro nel gioco espresso; i viola sono invece tornati alla vittoria dopo un lunghissimo digiuno domenica scorsa al Franchi nel derby toscano contro l'Empoli, tornando così nella prima metà della graduatoria dopo l'affanno delle scorse giornate.



Nella partita dello scorso anno, ultima di campionato, fu 5-1 per il Milan di Gennaro Gattuso; la Fiorentina non vince a San Siro con i rossoneri dalla stagione 2013/2014, quando fu 0-2 grazie alle reti di Vargas e Borja Valero. E' curioso notare come nel campionato in corso la Fiorentina non abbia ancora raccolto i 3 punti lontano dal Franchi, come anche Empoli, Bologna e Chievo, squadre tuttavia messe ben peggio in graduatoria rispetto ai viola.





