Milan, c'è il sì di Spalletti: ora si tratta con l'Inter

di Salvatore Riggio

Luciano Spalletti rompe gli indugi e dice sì al Milan. L’accelerata è arrivata nell’ultima ora. Prima scelta di Elliott per sostituire Marco Giampaolo, il tecnico di Certaldo è però ancora sotto contratto fino al 2021 con l’Inter a 4,5 milioni di euro netto (18 lordi nei 24 mesi restanti) e non vuole rinunciare a un solo euro. Questo spinge i rossoneri a trovare una quadratura economica con il club di via Liberazione.



Il Milan vuole arrivare soltanto a una certa cifra, ma la palla ora passa all’Inter. Se Steven Zhang darà a Spalletti la buonuscita, allora tutto si risolverà in poche ore. Altrimenti l’ex tecnico della Roma resterà sotto contratto con i nerazzurri e il Milan sarà costretto a virare su un’alternativa come Stefano Pioli, che nel frattempo ha messo in stand by la Sampdoria. In tutto questo, infine, c’è Giampaolo. Aspetta l’esonero a Gallarate, in provincia di Varese. Poi, sarà addio dopo soltanto nove punti in sette partite. Troppo pochi per un club desideroso di tornare nel calcio che conta dalla porta principale, ossia la Champions.





