Milan-Napoli, dalle 15.00 La Diretta Gattuso sceglie Kalinic, Sarri conferma Mertens

Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col Napoli ancora impegnato all'inseguimento della capolista Juventus ed i padroni di casa che, dopo il mezzo passo falso casalingo della scorsa settimana col Sassuolo in casa, devono vincere per consolidare il sesto posto in classifica.



LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Ricardo Rodriguez, Zapata, Musacchio, Calabria; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

NAPOLI: Reina, Hysaj, Koulibaly, Albiol, Maggio; Jorginho, Hamsik, Allan; Callejon, Mertens, Insigne.



A 30 anni dallo storico scudetto conquistato dal Milan di Arrigo Sacchi, impossibile non menzionare tra i precedenti il 4-1 con cui i rossoneri, subito dopo capodanno del 1988, diedero il via a quell'incredibile rimonta sui partenopei: all'iniziale splendido gol di Careca su assist magico di Maradona, replicarono nell'ordine Colombo, Virdis, Gullit e Donadoni dalla distanza: per i rossoneri era quella l'alba di un fantastico ventennio di successi.

