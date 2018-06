Pulcini campioni di fair play: multe disciplinari trasformate in solidarietà

di Giancarlo Noviello

CAMPODARSEGO - Quando lo sport si unisce alla solidarietà e alla sensibilità delle persone, si crea sempre un connubio magico e vincente, destinato e restare nella memoria dei piccoli e grandi protagonisti del mondo del calcio. Stiamo parlando della squadra Pulcini del Campodarsego, ragazzi nati nel 2007, che hanno lasciato un segno concreto e tangibile, rivolto a chi ha avuto meno fortuna sul piano della salute. La squadra, infatti, ha offerto all'amministrazione comunale una bella lezione di fair play sportivo legandolo al mondo del sociale. Sabato scorso, accompagnati dal loro allenatore Renato Dalle Fratte, i ragazzi si sono recati in Municipio e hanno consegnato al Sindaco Mirko Patron, un assegno di 75 euro, che verrà devoluto in beneficenza al Movimento per la vita di Campodarsego.

La somma è il ricavato delle multe che i giovani atleti hanno dovuto versare nel corso della stagione agonistica appena conclusa, a causa del comportamento irrispettoso tenuto durante le partite di calcio, che hanno determinato inevitabilmente diverse ammonizioni ed espulsioni. «L'iniziativa benefica di raccolta fondi dei nostri straordinari campioni della solidarietà spiega il primo cittadino Mirko Patron - non è stata soltanto l'occasione per offrire un supporto concreto alle associazioni formate da volontari che operano sul nostro territorio a sostegno dei malati e ad una struttura innovativa e all'avanguardia come il Movimento della Vita di Campodarsego, ma anche l'ulteriore dimostrazione che lo sport può rappresentare uno strumento decisivo per sensibilizzare i cittadini sul tema della salute, considerato un fondamentale veicolo di solidarietà. La cifra non è molto elevata conclude il Sindaco di Campodarsego Mirko Patron -, a testimonianza del fatto che i ragazzi conoscono l'importanza dell'educazione e del rispetto delle regole. Aldilà dell'importo simbolico dell'assegno, i nostri giovani concittadini hanno dichiarato di essere orgogliosi e felici di poter offrire un piccolo contributo a favore di chi è meno fortunato di loro».

Il Movimento per la vita è un'associazione di volontari, apartitica, finalizzata ad aiutare le donne alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata, ma anche sostenere le giovani madri prive di mezzi o sprovviste delle capacità necessarie a fornire le cure al figlio, al fine di prevenire il ricorso all'aborto. Nella provincia sono operanti nel territorio dell'Alta Padovana, a Campodarsego e Camposampiero.

I pulcini del Campodarsego Calcio 2007 che hanno portato a termine il campionato 2017/18 sono: Gabriele Agostini, Edoardo Dal Porto, Edoardo Dalla Mora, Riccardo Maschio, Matteo Pedrina, Riccardo Pinato, Victor Andrei Radovici, Tommaso Sabbadin (portiere), Pietro Tognazzo, Raffaele Toscano, Nicolò Zanon e l'allenatore Renato Dalle Fratte.



