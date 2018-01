Roma, Nainggolan si filma a Capodanno: alcol, sigaretta e bestemmie. Il Ninja: «Fatevi una vita»

di Gianluca Lengua

Capodanno turbolento per Radja Nainggolan: il Ninja ha organizzato una festa con gli amici in cui ha filmato in diretta su Instagram alcuni momenti della serata passata tra alcool, sigarette e qualche parola di troppo. «Anche a Capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli, ma fatevi una vita», ha scritto il centrocampista su Twitter polemizzando contro chi ha riportato il video. Durante il live il belga giocava a paddle ed ha ammesso di essere «ubriaco fradico», lasciandosi scappare anche qualche bestemmia. Migliaia di utenti hanno assistito alla diretta commentando divertiti, il video poi è diventato virale e questa mattina il nome di Nainggolan era la quarta tendenza su Twitter.



Un episodio che va a complicare ancora di più il delicato momento della Roma che esce dal pareggio contro il Sassuolo ed un dicembre nero anche per via dell’eliminazione dalla Coppa Italia. La società preferisce non commentare l’accaduto, in casi del genere, come sempre, il club non prevede alcuna comunicazione all’esterno, perché si tratta di situazioni che si affrontano internamente. È possibile che oggi sia Monchi che Di Francesco parleranno con il calciatore, atteso a Trigoria per la seduta fissata alle 14.45.



Non è la prima volta che Nainggolan si lascia andare a certe ingenuità che gli sono costate in passato anche la convocazione in Nazionale. Ora che le cose con il ct Martinez sembravano essere tornate alla normalità, questo episodio potrebbe influire sul rapporto con il tecnico e la convocazione al Mondiale in Russia. I tifosi della Roma, invece, si sono divisi tra chi non condanna il comportamento di Radja «Ninja uno di noi», «ce ne avessimo in squadra di matti del genere che giocano come gioca lui... Fino a che dà tutto quando indossa la maglia della Roma, fuori dal campo potrà fare quello che vuole» e chi invece gli ha suggerito di evitare certi video «Avresti potuto non filmarti».





