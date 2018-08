Ronaldo e Georgina, shopping proibitivo a Milano: assaliti dai fan

Comincia la vita di tutti i giorni per Cristiano Ronaldo, da poco passato dal Real Madrid alla Juventus. Un vero e proprio colpo di mercato che ha fatto molto parlare e l’attesa per l’arrivo del campione è stata grande.



Dopo essersi allenato Cristiano ha deciso di fare un giro di shopping a Milano, accompagnato dalla fidanzata, che si è trasferita in Italia al suo seguito: con la coppia naturalmente le bodyguard che non li hanno mai persi di vista. Le relazione dei cittadini alla vista di Ronaldo sono poi state postate su instagram.Georgina è al fianco di Ronaldo da circa due anni: è nata nel 1995 in Spagna, ha studiato danza classica per poi lavorare come modella, ma senza troppo successo.

