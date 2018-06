Germania, Brandt alla gogna sui media tedeschi per un selfie

Nervi tesi in Germania per le sorti della Nazionale. Lo dimostra il pesante affondo che il tabloid Bild ha compiuto oggi nei confronti di Julian Brandt, messo alla gogna per aver fatto un selfie con un ragazzino mentre rientrava negli spogliatoi al termine della partita persa col Messico. Un gesto che non doveva fare, secondo la Bild, dopo il «fallimento» della Mannschaft, e che ha sollevato l'indignazione di molti tifosi sui social. Brandt, attaccante del Bayer Leverkusen messo in campo nel finale per cercare di raddrizzare la situazione, ha spiegato di aver agito senza pensarci troppo: «Dovevo decidere se fare o meno un piacere ad un ragazzino. Ho preso il telefono e ho fatto il selfie. Non c'è altro da dire». A suo parere, quindi, è stato un gesto innocente, e di certo non raro sui campi di tutto il mondo, ma in questo frangente potrebbe anche costargli caro.



