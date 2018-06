Uruguay-Portogallo 2-1 La Diretta Cavani firma la doppietta

I due volte Campioni del Mondo contro gli attuali Campioni d'Europa. Grande fascino nel secondo ottavo di finale, in programma a Sochi. Sulla carta, arriva meglio alla sfida la Celeste: Cavani, Suarez e compagni, sia pur in un girone semplice, hanno ottenuto nove punti. Mai l'Uruguay ci era riuscito in un Mondiale. Dall'altra parte, il Portogallo, trascinato da Cristiano Ronaldo, non ha incantato, ma con le sfide a eliminazione diretta le carte potrebbero rimescolarsi.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

URUGUAY: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur, Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani.

PORTOGALLO: Rui Patricio, Pepe, Raphael, Fonte, Ricardo, Joao Mario, Bernardo, William, Adrien, Ronaldo, Guedes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA