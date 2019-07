Salah, rinnovo top dal Liverpool: pronti 25 milioni a stagione

Salah eliminato dalla Coppa d'Africa si consola con un rinnovo monstre. Il Liverpool, infatti, secondo quanto pubblica il Sun, avrebbe intenzione di offrire all'attaccante egiziano - ex Fiorentina e Roma - 25 milioni di euro netti a stagione. Salah, che è stato fra i protagonisti della conquista del Champions da parte dei 'Reds', diventerebbe così il calciatore più pagato dell'intera Premier League.



E' cominciata, intanto, con una sconfitta in amichevole, sia pure contro un avversario di riguardo come il Borussia Dortmund, la stagione agonistica dei campioni d'Europa del Liverpool. La squadra allenata da Juergen Klopp, nell'amichevole disputata al Notre Dame Stadium di South Bend (Usa), si è arresa in amichevole per 3-2. I tedeschi di Lucien Favre sono passati in vantaggio al 3' con lo spagnolo Paco Alcacer, ma sono stati raggiunti da Wilson al 35'. Nella ripresa, caratterizzata dal cambiamento totale di entrambi gli schieramenti, gol di Delaney all'8' per il Borussia Dortmund e di Bruun Larsen al 13'. Brewster ha chiuso i conti al 30' su rigore.

