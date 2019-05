Il Bologna conquista la salvezza senza dubbio grazie alla svolta impressa dal tecnico Sinisa Mihajlovic, subentrato a Pippo Inzaghi alla 22esima giornata: da quel momento, otto vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, con una media che proiettata sulle 38 partite dà come risultato 64 punti; insomma, sotto la guida del serbo il Bologna con quel rendimento avrebbe sfiorato la qualificazione in Champions League. Napoli gagliardo nel finale di stagione: sono quattro al momento le vittorie in fila.



LE FORMAZIONI:

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio.

NAPOLI: Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi, Zielinski, Fabian, Insigne; Younes, Milik.

