Spal-Genoa, dalle 20.45 La Diretta le formazioni ufficiali

Si chiude col posticipo di stasera tra SPAL e Genoa la 13a giornata di Serie A. Per i padroni di casa è un periodo nero: reduci dal pur positivo pareggio di Udine, partita nella quale hanno fallito un rigore all'ultimo secondo di recupero, gli emiliani erano al termine della scorsa giornata penutlimi con soli 8 punti all'attivo; situazione di poco migliore per i liguri, reduci dal prestigioso 0-0 di Napoli ma con un punto solo in più in classifica rispetto agli avversari di questa sera.



SEGUI LA DIRETTA



LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL: (3-5-2): Berisha, Felipe, Sala, Vicari, Reca, Strefezza, Kurtic, Missiroli, Valdifior, Di Francesco, Petagna

GENOA: (4-3-1-2): Radu, Zapata, Criscito, Ghiglione, Cassata, Lerager, Romero, Radovanovic, Sturaro, Agudelo, Pinamonti



Guarda la classifica



Sono quasi 60 anni e mezzo che il Genoa non espugna il Paolo Mazza di Ferrara: correva infatti la stagione 1959/60 quando i liguri polverizzarono la compagine emiliana con un perentorio 1-5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA