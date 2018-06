Venezia, il dopo Inzaghi è Stefano Vecchi

Stefano Vecchi è il nuovo allenatore del Venezia Fc. Lo comunica oggi la società lagunare, con cui Vecchi ha sottoscritto un contratto triennale a partire dal primo luglio, con opzione per un quarto anno. Nell'ultima stagione ha guidato la Primavera dell'Inter, e sostituisce Filippo Inzaghi, passato al Bologna. Il Venezia ha inoltre annunciato il nuovo direttore sportivo, Valentino Angeloni, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Subentra al responsabile dell'area tecnica Leandro Rinaudo. Angeloni e Vecchi verranno presentati alla stampa domani.



«Stefano Vecchi ha deciso di proseguire il suo percorso nel calcio dei grandi - si legge in un comunicato dell'Inter -, salutando dopo quattro anni indimenticabili i colori nerazzurri per abbracciare una nuova sfida professionale con il Venezia. A mister Vecchi un ringraziamento speciale da parte di tutto il Club e dei suoi tifosi, oltre a un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura», si conclude la nota dell'Inter

