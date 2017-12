Blitz della Finanza allo stadio Menti: ipotesi crac per il Vicenza calcio

di Luca Pozza

VICENZA - La Guardia di finanza del capoluogo berico ha compiuto dalla tarda mattinata alcune perquisizioni nella sede del Vicenza Calcio, in via Schio 2, e anche in altri uffici collegati al club biancorosso. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo, con le fiamme gialle che non smentiscono nè confermano i controlli.



Secondo quanto appreso il blitz è scattato con l'intenzione di acquisire documentazione finanziaria sui conti del Vicenza Calcio. L'inchiesta è stata ordinata dalla Procura di Vicenza. L’ipotesi investigativa sarebbe legata ad un dissesto economico, peraltro già noto dopo le vicende delle ultime settimane, nelle quali gli stipendi di giocatori e dipendenti, relativi ai mesi di settembre e ottobre, non sono stati pagati a metà dicembre.



