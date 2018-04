Arsenal, Wenger lascia i Gunners a fine stagione: l'annuncio sul sito del club

Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal a fine stagione. L'annuncio è arrivato con un messaggio postato sul sito della società londinese. «Dopo una attenta valutazione e un dialogo col club credo sia il momento giusto per lasciare a fine stagione -spiega il tecnico francese in una nota-. Sono grato per il privilegio di aver potuto servire questa società per così tanti e memorabili anni». Il tecnico francese è alla guida dei 'gunners' da 22 anni.



«Ho gestito il club col massimo impegno», prosegue Wenger nella nota con cui annuncia il suo addio all'Arsenal. «Voglio ringraziare lo staff, i giocatori, la dirigenza e i tifosi che rendono questo club speciale. Chiedo ai tifosi di restare vicini alla squadra per chiudere il più in alto possibile. A tutti i supporter dell'Arsenal dico di prendersi cura del club. Il mio amore e sostegno per sempre». L'allenatore 68enne lascerà il club con un anno di anticipo rispetto all'ultimo contratto firmato lo scorso anno. Attualmente i 'gunners' sono sesti in Premier League ma hanno ancora la chance di vincere l'Europa League dove sono approdati alle semifinali. Alla guida dell'Arsenal Wenger ha conquistato tre campionati e 7 FA Cup.

© RIPRODUZIONE RISERVATA