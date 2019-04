F1, Williams ko per un tombino e il camion che la recupera fa un incidente

Fuori pista, anzi, "fuori misura" del camion che ha portato via la Williams di Russel in Azerbaigian. L'autista del tir che doveva riportare ai box la vettura danneggiata da un tombino, ha infatti preso in pieno il ponte sopra la pista. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere che stanno riprendendo le prove del Gp che, nel weekend, culminerà con la gara del mondiale.









La prima sessione di prove libere della Formula 1 per il Gp dell'Azebaigian era stata sospesa dopo nemmeno un quarto d'ora, e quindi definitivamente annullata, a causa di un tombino lievemente rialzato al centro della pista che ha causato gravi danni alla Williams di George Russel. La monoposto è stata seriamente danneggiata e i commissari hanno deciso di annullare la Fp1 per consentire i lavori di ripristino in sicurezza del punto dell' incidente. Russel non ha subito danni, al contrario della sua Williams che ha avuto il sottoscocca devastato e potrebbe non essere riparata in tempo per la seconda sessione di libere. Al momento dell' incidente, il miglior tempo era stato fatto segnare dalla Ferrari di Charles Leclerc, con 1'48«343.

