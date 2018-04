Ferrari, Vettel: «Grande risultato e macchina fantastica»

«È stato un grande risultato, sono molto contento per il team, la macchina era fantastica. Non ci aspettavamo di essere così forti rispetto a Mercedes e Red Bull». Sebastian Vettel si gode la pole position del Gp di Cina, la seconda di fila per il tedesco della Ferrari dopo quella in Bahrain, in un'altra giornata da incorniciare per la Rossa. «Nel primo giro lanciato della Q3 ho fatto un paio di errori con il gas e ho avuto del sovrasterzo. Quindi sapevo di poter migliorare con un giro pulito. Sono riuscito a mettere insieme tutti i settori e sapevo che quel tempo era possibile», spiega il driver di Heppenheim. «Abbiamo dovuto gestire il vento, ma se la macchina è veloce e funziona ottieni parecchia fiducia. In gara -conclude- è previsto sole e asfalto più caldo: saremo tutti più vicini».



Le basse temperature delle qualifiche non hanno messo a loro agio la Mercedes che, dopo sei pole consecutive in Cina, ha dovuto cedere tutta la prima fila alla Ferrari. Lewis Hamilton, a sua volta detentore di sei pole sulla pista asiatica, parlando a Sky Sport ha esordito sottolineando che «domani farà più caldo». E proprio la temperatura dell'asfalto, sui 15 gradi, è sembrata mettere in crisi la capacità della Mercedes di sfruttare al meglio le gomme. «Ieri la macchina andava bene, oggi era più freddo - ha detto il pilota inglese -, la Ferrari ha mostrato di avere più potenza. In gara daremo tutto, anche se sappiamo che la loro macchina va forte anche con il caldo».





© RIPRODUZIONE RISERVATA