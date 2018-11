Formula 1, Brasile: pole ad Hamilton, secondo Vettel

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07«281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel, staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza (+160 millesimi) e Raikkonen in quarta (+0.175). Quarto e quinto tempo per le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, penalizzato però di 5 posizioni in griglia.



«Ho avuto un piccolo bloccaggio alla curva otto. Era un pò troppo, quindi ho perso tempo e non migliorato la mia posizione come speravo. Comunque siamo molto vicini». Sebastian Vettel è dispiaciuto per aver mancato la pole position nel Gp del Brasile, andata al suo rivale Lewis Hamilton. Nelle prime dichiarazioni dopo la fine delle qualifiche, il tedesco della Ferrari preferisce non commentare la decisione dei commissari di fermarlo per controlli di peso nei momenti decisivi per la formazione della griglia e in condizioni climatiche incerte per la pioggia incombente: «Penso che sia meglio se non dico nulla. Non dovrebbero chiamarci così, quando le condizioni sono così non è giusto, volevo che si sbrigassero!». Vettel è stato 'deferito' ai commissari di gara per aver danneggiato alcune strutture tecniche nella fretta di ripartire.



