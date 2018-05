GP di Monaco: pole per Ricciardo, Vettel secondo davanti a Hamilton. Verstappen parte ultimo

La Red Bull di Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all'altra Rossa di Kimi Raikkonen. Brutte notizie per la Red Bull di Max Verstappen. Dopo l'incidente nella fase finale delle terze libere il pilota olandese non è sceso in pista nel Q1 delle qualifiche del Gp di Montecarlo, sesto appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota della Red Bull sarà dunque costretto a partire dall'ultima fila domani in gara.



Quinta posizione sulla griglia di partenza per la Mercedes di Bottas che ha preceduto la Force India di Ocon e la McLaren di Alonso. Ottava la Renault di Sainz davanti alla Force India di Perez ed alla Toro Rosso di Gasly.

© RIPRODUZIONE RISERVATA