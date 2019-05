Wanda Nara: «Icardi non ha mai detto di volere la Juve. Il gol a Napoli? Non era inutile...» Video

Il miglior difensore per Icardi, la moglie, Wanda Nara. Avvocato, comapagna, procuratore. Tutto. «Icardi non ha mai detto di volere andare alla Juventus, non è quello che pensa. Non è giusto che escano queste notizie, è stanco di questa situazione». È la precisazione di Wanda Nara, a 'Tiki Takà,



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Ieri sera <a href="https://twitter.com/hashtag/Icardi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Icardi</a> segna il gol della bandiera e Lele Adani dice ‘gol totalmente inutile’<br>Wanda Nara non la prende bene e su Istagram lo manda...<a href="https://twitter.com/hashtag/Inter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Inter</a> <a href="https://t.co/6DxQuFlLwP">pic.twitter.com/6DxQuFlLwP</a></p>— Calcio Argentino ™ (@CalcioArg) <a href="https://twitter.com/CalcioArg/status/1130394517453135874?ref_src=twsrc%5Etfw">20 maggio 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





Ha poi replicato ai telecronisti di Sky per aver definito «inutile» il gol di Icardi su rigore che nel finale di gara ha fissato sull'1-4 il risultato nel ko del san Paolo contro il Napoli. «Inutile sarà tua sorella», il suo commento in un video su Instagram, poi rimosso. «Adani ha detto che era un gol inutile ma non lo era, era importante per lui e per la sua situazione»,

© RIPRODUZIONE RISERVATA