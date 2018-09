Plusvalenze fittizie, tre punti di penalizzazione al Chievo, tre mesi di squalifica per Campedelli

La Figc ha ufficializzato il provvedimento nei confronti del Chievo. Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola ha «accolto il deferimento del Procuratore federale, sanzionando il Chievo con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso e un'ammenda di 200mila euro». «Il TFN - si legge ancora - ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione il presidente del Consiglio di Amministrazione della società Luca Campedelli e con 1 mese e 15 giorni i consigliere della società Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli». Il Tribunale ha dichiarato che non si deve procedere nei confronti del Cesena per intervenuta revoca dell'affiliazione, sanzionando con 1 mese e 15 giorni di inibizione i consiglieri della società Guido Aldini e Samuele Mariotti. Le due società erano state deferite per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali, condotte finalizzate a far apparire un patrimonio netto superiore a quello esistente alla fine di ciascun esercizio e ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione al campionato delle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.



Questa la classifica della Serie A di calcio aggiornata dopo la penalizzazione di 3 punti inflitta al Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie:



P G V N P GF GS

Juventus 9 3 3 0 0 7 3

Sassuolo 7 3 2 1 0 8 5

Spal 6 3 2 0 0 2 0

Fiorentina 6 2 2 0 1 7 2

Napoli 6 3 2 0 1 5 6

Atalanta 4 3 1 1 1 7 4

Inter 4 3 1 1 1 5 3

Empoli 4 3 1 1 1 3 2

Roma 4 3 1 1 1 5 5

Udinese 4 3 1 1 1 3 3

Torino 4 3 1 1 1 3 3

Cagliari 4 3 1 1 1 3 4

Sampdoria 3 2 1 0 1 3 1

Milan 3 2 1 0 1 4 4

Genoa 3 2 1 0 1 5 6

Lazio 3 3 1 0 2 2 4

Parma 1 3 0 1 2 3 5

Bologna 1 3 0 1 2 0 4

Frosinone 1 3 0 1 2 0 5

Chievo (-3) -2 3 0 1 2 3 9



- Fiorentina, Genoa, Milan e Sampdoria una partita in meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA